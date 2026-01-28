Boluspor'da Erdal Güneş dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevine Erdal Güneş'i getirdi. Kulüp, Güneş ile 1,5 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Erdal Güneş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep FK bünyesinde yardımcı antrenör olarak çalışan Güneş, Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında A Takım seviyesinde teknik ekipte yer aldı.
Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım düzeyinde de görev yapan Erdal Güneş, Türkiye 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırdı.
