Haberler

Boluspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Boluspor'da Teknik Direktör Değişikliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boluspor, teknik direktör Erdal Güneş'in görevine son vererek Suat Kaya'yı yeni teknik direktör olarak atadı. Güneş, takımla çıktığı üç maçta iki mağlubiyet aldı.

BOLUSPOR'da teknik direktör Erdal Güneş'in görevden alınmasının ardından yerine Suat Kaya getirildi.

1'inci Lig takımlarından Boluspor'da takımla birlikte çıktığı üç maçta iki mağlubiyet alan ve takımın başında sadece 13 gün görev yapan teknik direktör Erdal Güneş'in görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı takımda Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Suat Kaya getirildi. Kaya, Boluspor tesislerinde sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün