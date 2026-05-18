Boluspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı

Boluspor Kulübü Başkan Vekili Mustafa Yüksel, maddi destek bulamadıklarını belirterek olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu. İlk kongre 2 Haziran'da yapılacak.

Yüksel, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl kulübün sıkıntı ve problemlerini bile bile yönetime geldiklerini söyledi.

Yönetimi aldıktan sonra ilerleyen süreçte kulüp başkanlığı için talibin çıkmasını beklediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Yüksel, "İstediğimiz desteği bulursak sezon sonuna kadar gider ve kulübü sağ salim teslim ederiz diye düşündük. Bu düşündüklerimizin yüzde beşi gerçekleşti." dedi.

Yüksel, kulübün maddi olarak desteklenmesini beklediklerine değinerek, "O dönemki belediye başkanı ve validen destek istedik. Destekler gelmediğinde sorunlar yaşayacağımızı herkese anlattık. Maalesef ne belediyeden ne de valilikten böyle bir destek geldi, aracı da olmadılar." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında finansal olarak kısıtlamalara gittiklerini, primleri aşağıya çekip giderleri düşürmeye çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

"Olağanüstü kongre kararı aldık. Niye geciktiğimizi de söyleyelim. 'Bu süreçte belki bir yiğit çıkar, yönetim olarak kongreden önce istifa ederiz, alacak arkadaş hızlı şekilde çalışmalarına başlar, süreci hızlı götürürüz' diye düşündük ama kimse çıkmadı. Gecikme bundan kaynaklı. Kongreden kaçtığımız yok ya da yapmama gibi derdimiz asla olmadı. 2 Haziran'da ilk kongre, çoğunluk sağlanamazsa 15 gün sonra ikinci kongreyi yapacağız."

Yüksel, daha önce forma giymiş 3 futbolcuya olan borçlar nedeniyle transfer yasağının getirildiğini anımsatarak, bununla ilgili girişimlerin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
