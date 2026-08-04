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Boluspor'dan 5 transfer ve 1 yenileme

Boluspor'dan 5 transfer ve 1 yenileme
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor; Angelo Tafas, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun, Elvin Yunuszade ve Juan Argüello’yu renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor ; Angelo Tafas, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun, Elvin Yunuszade ve Juan Argüello'yu renklerine bağladı. Bolu temsilcisi, iç transferde ise tecrübeli savunmacı Abdulsamet Kırım ile sözleşme tazeledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor, kadrosunu hem genç yetenekler hem de tecrübeli isimlerle güçlendiriyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hücum hattı ve orta saha için 2 önemli genç yetenek kadroya dahil edildi. Altınordu altyapısında yetişen ve geçen sezon TFF 2. Lig'de 28 maçta görev alan Furkan Emin Kaçmaz ile resmi sözleşme imzalandı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca, Bursaspor formasıyla son iki sezonda TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan, U18 Milli Takım oyuncusu Muhammet Zeki Dursun'u da sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Kaleye Arnavut file bekçisi

Kırmızı-beyazlı ekip, kaleci rotasyonuna da Avrupa tecrübesi olan bir ismi dahil etti. Son olarak Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'da top koşturan 26 yaşındaki Angelo Tafas ile resmi sözleşme imzalandı. AEK Atina altyapısında yetişen ve Arnavutluk U21 Milli Takımı'nda da 5 kez görev alan başarılı file bekçisi; kariyerinde Ionikos, Kuksi, Gjilani ve Teuta Durrs formaları giydi.

Savunmaya Şampiyonlar Ligi tecrübesi

Savunma hattını da sağlama alan Bolu temsilcisi, Azerbaycan Milli Takım forması giyen tecrübeli stoper Elvin Yunuszade ile anlaştı. Kariyerinde Neftçi Bakü ve Qarabağ ile 5'er kez lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Yunuszade'nin, Şampiyonlar Ligi gruplarında Chelsea, Roma ve Atletico Madrid gibi dünya devlerine karşı görev yapmış olması dikkat çekti. Öte yandan sağ bek pozisyonu için Arjantinli oyuncu Juan Argüello ile el sıkışıldı. Kariyerinde ülkesinin Instituto, Racing de Cordoba ve Defensores Unidos takımlarında önemli maç tecrübesi edinen oyuncu, son olarak Bolivya ekibi Real Tomayapo'da forma giyiyordu.

Abdulsamet Kırım yuvada kaldı

Dış transferde peş peşe hamleler yapan Boluspor, iç transferde de altyapısından yetişen tecrübeli savunmacı Abdulsamet Kırım ile yola devam etme kararı aldı. Futbola 8 yaşında kırmızı-beyazlı kulüpte başlayan ve 19 yaşında profesyonelliğe adım atan Kırım'ın, yeni sezonda da kulübünün başarısı için ter dökeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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