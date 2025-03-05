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Boluspor, Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Boluspor, Çorum FK'yı 2-0 Mağlup Etti
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Boluspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından oyuncularını tebrik ederek, play-off hattında kalma hedefinde olduklarını belirtti.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çorum FK maçının ardından, "Şu anda 7. sıradayız, play-off hattına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, inşallah böyle kalmaya devam ederiz" dedi.

Trendyol 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında Boluspor, deplasmanda Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu. Play-off hattında kalmak için mücadele edeceklerini ifade eden Koşukavak, "Ligin puantaj durumu çok sıkışık olduğundan dolayı iki takımın da kazanınca play-off hattına girebileceği bir maçtı. Yüksek konsantrasyonda oynamaya çalıştık ama oyunun ilk yarısında topun içinde olduğumuz zamanlarda çok iyi oynadığımız söylenemez. Zaman zaman da savunma duruşunda hatalar yaptık. Kötü bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı daha iyi oturduk. Topun içindeki o anları iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şu anda 7. sıradayız, play-off hattına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, inşallah böyle kalmaya devam ederiz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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