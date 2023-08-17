Boluspor, Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme imzaladı
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Boluspor, savunma hattına takviye yapmak için tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alkılıç, kariyeri boyunca 390 müsabakada görev yapmıştır.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Boluspor, savunma hattına takviye yaptı. Teknik Direktör Turgay Altay yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde kadrosuna 35 yaşındaki sağ bek Cenk Ahmet Alkılıç'ı kattı. Boluspor, Alkılıç ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Cenk Ahmet Alkılıç, kariyeri boyunca 146'sı Süper Lig olmak üzere 390 müsabakada görev yaptı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor