Boluspor, Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme imzaladı

Boluspor, savunma hattına takviye yapmak için tecrübeli futbolcu Cenk Ahmet Alkılıç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Alkılıç, kariyeri boyunca 390 müsabakada görev yapmıştır.