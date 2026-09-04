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Boluspor, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Boluspor, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karaçayır Tesisleri'nde Teknik Direktör Daniel Farrar yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde Bandırmaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Taktik organizasyonların ardından idman sona erdi.

Boluspor, yarın saat 16.00'da Bandırmaspor'a konuk olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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