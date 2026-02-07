Haberler

Boluspor, Alexandru Baluta'yı renklerine kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Alexandru Baluta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Rumen futbolcunun kariyeri boyunca birçok Avrupa takımında forma giydiği belirtildi.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Rumen futbolcu Baluta ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Romanya'nın Craiova kentinde doğan Baluta'nın, kanat ve ofansif orta saha mevkilerinde görev yaptığı belirtildi.

Profesyonel futbol kariyerine Romanya ekibi Chindia Targovi?te'de başlayan Baluta'nın kariyeri boyunca Viitorul Constan?a, Universitatea Craiova, Slavia Prag, Slovan Liberec, Puskas Akademia ve FCSB takımlarında forma giydiği kaydedildi.

Baluta'nın son olarak Amerika Birleşik Devletleri ekibi Los Angeles FC'de görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
