Adana Demirspor-Boluspor maçının ardından

Adana Demirspor-Boluspor maçının ardından
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Ertuğrul Arslan, her maça kazanmak için hazırlandıklarını ve Adana Demirspor'a duyulan saygıyı vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, "Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." dedi.

Arslan, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma öncesi takımına rakiplerini hafife almamalarını söylediğini anlattı.

Adana Demirspor'a saygı duyulması gerektiğini belirten Arslan, " Adana Demirspor'un mücadelesine sonsuz saygı duyuyorum. Adana Demirspor gibi köklü bir camianın neden bu hallere geldiğini hep beraber oturup düşünmeliyiz. Maçta 3 puanı aldık. Boluspor camiası olarak her maçı kazanmaya, gelişmeye ve şehrimize layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşmada kötü performans sergilediklerini ifade etti.

Boluspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yücel, "Vasat bir oyun ortaya koyduk. Ne kadar dirensek de rakip bizden daha güçlüydü. İkinci yarıya biraz daha mücadeleci bir ekiple çıktık. Daha çok koştular, mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Spor
