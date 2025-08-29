Boluspor, Abdurrahman Üvesin'i 1 Yıllığına Transfer Etti

1'İNCİ Lig ekiplerinden Boluspor, son olarak Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üvesin'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine Boluspor Başkanvekili Mustafa Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde Abdurrahman Üvesin, kendisini 1 yıllığına Boluspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Transferle ilgili açıklama yapan Boluspor Başkanvekili Mustafa Yüksel, "Boluspor'a genç bir topçu daha kazandırdık. İnşallah hayırlı olur umuduyla. Sahaya göndereceğiz bakalım. Abdurrahman kardeşimiz Boluspor'a inşallah faydalı olur" dedi.

Yüksel, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçına da değinerek, "Galibiyet maçına çıkacağız, inşallah galip de geliriz. Baktığımızda Sakarya'dan daha iyi oynadığımızı düşünüyorum tabii. Sakarya da iyi transferler yaptı ama biz daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Boluspor'un yeni transferi Abdurrahman Üvesin ise, "Boluspor büyük bir kulüp. Boluspor için bu sene elimden geleni yapacağım. İnşallah sakatsız, belasız bir sezon olur hepimiz için" diye konuştu.