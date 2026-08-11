Boluspor'dan iki Paraguaylı transfer

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Paraguaylı futbolcular Fernando Escobar ile Hosue Diaz'ı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor, hücum ve orta saha hattını iki transferle güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fernando Escobar ve Hosue Diaz ile sözleşme imzalandığı bildirildi. 17 Aralık 1996 tarihinde Paraguay'da doğan Fernando Roberto Escobar Rodrguez, kariyerinde Boca Juniors de Cali, River Plate Asuncin, Sportivo San Lorenzo, Resistencia, Fernando de la Mora ve Encarnacin formalarını giydi. Paraguay'ın en üst liginde de görev yapan Escobar, 2024 sezonunda Divisin Intermedia'da 9 gol kaydetti.

Hosue Diaz orta sahaya

Boluspor'un kadrosuna kattığı bir diğer isim ise 21 yaşındaki Hosue Diaz oldu. 7 Şubat 2005 tarihinde Paraguay'da dünyaya gelen Diaz, futbol kariyerinde Libertad altyapısında yer aldıktan sonra Tembetary ve 2 de Mayo formalarını giydi. 2025 sezonunda Tembetary'de, 2026 sezonunda ise 2 de Mayo'da düzenli forma şansı bulan genç futbolcu, 2 de Mayo ile Copa Libertadores deneyimi de yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı