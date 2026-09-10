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Bolulu genç güreşçiler, Balkan Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak

Bolulu genç güreşçiler, Balkan Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak
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Bolulu genç güreşçiler Nidanur Bostancı ile Deniz Çotak, Hırvatistan’da düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bolulu genç güreşçiler Nidanur Bostancı ile Deniz Çotak, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Balkan Güreş Şampiyonası'na katılacak milli sporculardan Nidanur Bostancı, U15 kategorisinde 66 kiloda mücadele edecek. Deniz Çotak ise U17 kategorisinde 69 kiloda mindere çıkacak. Şampiyonaya Antrenör Özgür Okar eşliğinde katılacak Bostancı ve Çotak, Türkiye adına derece elde etmek için mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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