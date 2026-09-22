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Bolulu cimnastikçiler Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

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Bolulu cimnastikçiler Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı
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Etimesgut'ta düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Bolu'yu temsil eden sporcular, 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı. Yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele eden cimnastikçiler, birçok alette dereceye girdi.

Ankara'da düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Bolulu cimnastikçiler, 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Yıldız, Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlendi. 10 ilden 153 sporcunun katıldığı şampiyonada yıldız, genç ve büyük kadın ve erkek kategorilerindeki sporcular, farklı aletlerde dereceye girebilmek için mücadele etti. Bolu'yu temsil eden sporcular da organizasyonda çeşitli kategorilerde madalya elde etti.

5 Türkiye şampiyonluğu

Bolu adına yarışan Oğuzhan Tomur, yıldız erkekler yer aleti ve atlama masasında birinci olarak 2 altın madalya kazandı. Metehan Kartın, büyük erkekler atlama masasında Türkiye şampiyonu oldu. Sevgi Seda Kayışoğlu ise büyük kadınlar denge aleti ve yer aletinde birincilik elde ederek 2 altın madalyanın sahibi oldu. Büyük erkekler genel tasnifte Hakan Ömer Eren, yıldız erkekler kulplu beygirde Furkan Çağlar Karan, genç erkekler yer aletinde Bedirhan Gülbay, genç erkekler paralel aletinde Tuna Alaydın, büyük erkekler atlama masası ve barfikste ise Emirhan Kartın Türkiye ikincisi oldu. Büyük kadınlar genel tasnifte Sevgi Seda Kayışoğlu, genç erkekler yer aleti ve atlama masasında Poyraz Efe Bulut, büyük erkekler barfikste ise Hakan Ömer Eren üçüncülük elde etti. Şampiyona sonunda Bolu'dan katılan sporcular, 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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