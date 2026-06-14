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Emniyet Müdür Yardımcısından Vücut Geliştirmede Dünya Şampiyonluğu

Emniyet Müdür Yardımcısından Vücut Geliştirmede Dünya Şampiyonluğu
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Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme yarışmasında kendi kategorisinde birinci oldu.

Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme yarışmasında kendi kategorisinde birinci oldu.

Şehit polis çocuğu olan ve emniyet teşkilatındaki yoğun mesaisinin yanı sıra vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Türker Uygur, uluslararası alanda yeni bir derece elde etti. 2023 yılında katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan ve o dönem verdiği röportajda Türkiye ile dünya şampiyonluğu hedefleri olduğunu belirten Uygur, antrenmanlarına mesai saatleri dışında devam etti. Çalışmalarının ardından 2025 yılında İzmir'de düzenlenen Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerine katılan Uygur, kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Bu derecesiyle milli takıma seçilen Emniyet Müdür Yardımcısı, aynı organizasyon kapsamında iki gün sonra podyuma çıktığı uluslararası yarışmada da birincilik elde ederek altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonu oldu

Son olarak Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier organizasyonuna katılan Uygur, kendi kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Hem emniyet teşkilatındaki görevini sürdüren hem de spor kariyerine devam eden Uygur, Batum'da aldığı bu birincilikle 2023 yılında belirlediği şampiyonluk hedeflerine ulaşmış oldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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