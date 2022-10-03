Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haber | Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

Spor Haberleri

Bolu gündem haberi... Bolu'da Gençlik Buluşması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bolu'da Gençlik Buluşması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzu açılışının ardından amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtan Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor Kulübünü ziyaret etti.

Daha sonra kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Kasapoğlu, burada "Çaylar Bizden, Sohbet Sizden" programına katılarak gençlerle buluştu.

Etkinlikte sohbet ettiği gençlerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, İzzet Baysal Caddesi'ne geçerek iş yerlerini de ziyaret etti. Esnaf ve müşterilerle sohbet eden Kasapoğlu, cadde üzerindeki Ülkü Ocakları İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Daha sonra Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta bulunan kafede gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.

Bazı öğrencilerin kitaplarını da imzalayan Bakan Kasapoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle kısa toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor

Karaçayır Mahallesi Mehmet Kasapoğlu gençlik Bolu Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title