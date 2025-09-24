Haberler

Bolu'dan İki Dünya Şampiyonu: Ceren Bağcı ve Hamza Çağrı Öncel

Bolu'dan İki Dünya Şampiyonu: Ceren Bağcı ve Hamza Çağrı Öncel
Ceren Bağcı ve Hamza Çağrı Öncel, Abu Dabi'deki Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Bolu'yu gururlandırdı. Sporcular yurda döndüklerinde coşkuyla karşılandı.

Bolulu sporcular Ceren Bağcı ve Hamza Çağrı Öncel, Abu Dabi'de düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarih yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde 10-20 Eylül tarihleri arasında Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası düzenlendi. 42 kilogram Genç Kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ceren Bağcı ile 60 kilogram Genç Erkekler kategorisinde ringe çıkan milli sporcu Hamza Çağrı Öncel, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Bolu'da coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu sporcular, yurda dönüşlerinde Bolu'da büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ederek, "Bolu'dan iki dünya şampiyonu çıkması bizim için tarifsiz bir gurur kaynağıdır" dedi.

Ailelerden ve antrenörden teşekkür

Sporcularımızın aileleri de çocuklarının dünya şampiyonluğu yaşamasının gururunu paylaşırken, bu başarıda emeği geçen antrenör Emrah Sarıcaer'e teşekkür edildi.

"Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar"

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran şampiyon sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten kutluyor, gelecekteki mücadelelerinde de üstün başarılar diliyoruz" denildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
