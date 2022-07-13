Bolu'daki güreşlerde bir sporcu ile rakibinin yakınları arasında kavga çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Keçikıran Köyü Çimşir Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşlerinde bir sporcu ile rakibine taktik verdiği öne sürülen yakınları arasında yumruklu kavga çıktı.

Keçikıran Köyü'nde geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, salgın nedeniyle verilen aranın ardından bu sene yeniden yapıldı. Köy yaylasında mevlit okutulmasıyla başlayan bayramda, katılımcılara etli pilav ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Etkinlik kapsamında karakucak güreşleri de organize edildi. Minikler, küçük boy, orta boy, ayak başaltı ve baş kategorilerinde düzenlenen güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakalar sırasında bir güreşçiye seyirciler arasındaki yakını tarafından taktik verildiği iddiaları üzerine, taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüştü. Çok sayıda güreşçi ve yakınlarının karıştığı yumruklu kavga, jandarma ile vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

Kavga eden tarafların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından devam eden güreşlerde, dereceye giren sporculara çeşitli para ödülleri verildi.