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Bolu'da Yaz Temel Dağcılık Eğitimi Başladı

21 Kasım 2023 13:05 , Son Güncelleme: 13:06 Spor Haberleri Abone Ol

Türkiye Dağcılık Federasyonu Bolu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaz Temel Dağcılık Eğitimi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı. Eğitime 21 sporcu ve 2 antrenör katıldı. Eğitim, 7 gün sürecek olup 2 gün teorik, 4 gün dağda uygulamalı olarak devam edecek.