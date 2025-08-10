Bolu'da Ultra Abant Patika Koşusu Heyecanı

Bolu'da yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin sporcunun katıldığı Ultra Abant Patika Koşusu, dört farklı parkurda zorlu doğa şartlarında gerçekleşti.

Bolu'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ultra Abant Patika Koşusu, 8-9 Ağustos tarihlerinde Abant Gölü Tabiat Parkı'nda yapıldı. Türkiye'nin en hızlı patika koşusu olarak bilinen organizasyona yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin sporcu katıldı. Katılımcılar, 6 kilometrelik Lake Run, 18 kilometrelik Forest Run, 33 kilometrelik Lotus ve 60 kilometrelik Ultra Abant parkurlarında yarıştı. Doğayla iç içe geçen yarışta sporcular, zaman zaman yağışlı ve zorlu arazi koşullarıyla mücadele etti.

Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - BOLU