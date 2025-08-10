Bolu'da Ultra Abant Patika Koşusu Heyecanı

Bolu'da Ultra Abant Patika Koşusu Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen Ultra Abant Patika Koşusu, 8-9 Ağustos tarihlerinde yaklaşık bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Farklı zorluk derecelerine sahip dört parkurda yapılan yarışta katılımcılar, doğayla iç içe zorlu koşullarla mücadele etti.

Bolu'da yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin sporcunun katıldığı Ultra Abant Patika Koşusu, dört farklı parkurda zorlu doğa şartlarında gerçekleşti.

Bolu'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ultra Abant Patika Koşusu, 8-9 Ağustos tarihlerinde Abant Gölü Tabiat Parkı'nda yapıldı. Türkiye'nin en hızlı patika koşusu olarak bilinen organizasyona yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin sporcu katıldı. Katılımcılar, 6 kilometrelik Lake Run, 18 kilometrelik Forest Run, 33 kilometrelik Lotus ve 60 kilometrelik Ultra Abant parkurlarında yarıştı. Doğayla iç içe geçen yarışta sporcular, zaman zaman yağışlı ve zorlu arazi koşullarıyla mücadele etti.

Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! 'Terörsüz Türkiye' için tarih verdi

Süreç ne zaman bitecek? Bahçeli "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.