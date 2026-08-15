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Minik Kramponlardan Renkli Taktik Görüşmesi: Herkes Sağ Kanat Olmak İstedi

Minik Kramponlardan Renkli Taktik Görüşmesi: Herkes Sağ Kanat Olmak İstedi
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Bolu'da Dörtdivanspor'un 5-6 yaş grubundaki futbolcular, maç öncesi yaptıkları taktik görüşmesinde sağ kanat mevkiini paylaşamadı. Tüm çocukların aynı anda sağ kanat oyuncusu olmak istemesi, hem takım arkadaşlarını hem de izleyenleri güldürdü.

Bolu'da Dörtdivan spor alt yaş gruplarında futbol oynayan 5-6 yaş grubundaki çocukların maç öncesinde yaptığı taktik görüşmesi renkli anlara sahne oldu.

Bolu'da amatör spor kulüplerinden Dörtdivanspor'un 5-6 yaş grubundaki minik kramponlar, yeşil sahaya çıkmadan önce taktik konuşması için bir araya geldi. Karşılaşma öncesi görev dağılımının ve mevkilerin belirlendiği anlarda ise ilginç ve bir o kadar da sevimli anlar yaşandı.

Herkes sağ kanat olmak istedi

Kendi aralarında saha dizilişini yapan minik oyuncular, sağ kanat mevkiini bir türlü paylaşamadı. Takımdaki çocukların tamamının aynı anda sağ kanat oyuncusu olmak istemesi üzerine yaşanan anlaşmazlık güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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