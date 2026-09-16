Haberler

Bologna'da 4 maçlık Tedesco dönemi sona erdi

Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında Serie A'da bu sezon ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı

Serie A ekiplerinden Bologna, İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine ilk 4 maçın ardından son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Kulüp, sergilediği profesyonellik ve yetkinlikten dolayı kendisine içtenlikle teşekkür eder. Kendisine ve ekibine gelecekteki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Tedesco'nun yerinde İtalyan teknik adam Raffaele Palladino'nun göreve getirildiği bildirildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında Serie A'da bu sezon çıktığı ilk 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti! 15 ay önceki konuşmalarını bile unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup yanına gitti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

Et ürünlerinin satışında kurallar sil baştan! O ifade artık yasak

Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız hızda değil