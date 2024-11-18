Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
Bölgesel Amatör Lig'de oynanan ASD Yapı Eflanispor ile Geredespor maçında hakem Oğuzcan Duran'ın futbolcuları sakinleştirmek için kullandığı "Canımın içi git bir soluklan" sözleri büyük ilgi gördü.
Bölgesel Amatör Lig'de oynanan ASD Yapı Eflanispor ile Geredespor mücadelesinde hakeminin, futbolcuları sakinleştirmek için kullandığı sözler gündem oldu.
"CANIMIN İÇİ"
Karşılaşmanın devre arasında oyuncular hakem Oğuzcan Duran'a itirazda bulundu. Duran o anlarda oyuncuları "Canımın içi git bir soluklan" sözleri ile sakinleştirmeyi çalıştı.
ASD Yapı Eflanispor tarafından paylaşılan o diyalog sosyal medyada gündem oldu. Hakemin sözleri birçok futbolsever tarafından takdir topladı. Öte yandan iki takım arasında oynanan mücadeleyi ASD Yapı Eflanispor 2-1 yendi.