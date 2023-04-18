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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta baraj maçının hakemi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta baraj maçının hakemi belli oldu

Spor Haberleri

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup baraj maçının hakemi belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup baraj maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maça hakem Ramazan Doğanay'ı görevlendirdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup baraj maçı, Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanacak. Grup liderinin taçlanacağı müsabakanın başlama saati 15: 00 olarak duyurulurken, maçın hakem triosu da belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, maça 2. ligde düdük çalan Ramazan Doğanay'ı atadı. Konya Bölgesi hakemine bu maçta Şaban Karaderili ile Mehmet Büyükyılmaz yardımcılık edecek. Murat Durgutluoğlu ise 4. hakem olarak görev üstlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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