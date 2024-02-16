Bölgesel Amatör Lig 16. Hafta Maçları ve Hakemler Açıklandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 16. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

BAL'da mücadele eden Hacılar Erciyesspor ile Develigücü SK, Kayseri derbisinde karşı karşıya gelecekler. Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçları 18 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak. Lider Yozgat Bozokspor'un evinde Kangal Termikspor'u konuk edeceği haftada Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile Develigücü SK 3 puan mücadelesi verecekler. Bölgesel Amatör Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kayseri derbisini Samsun bölgesi hakemlerinden Cihad Sizer yönetecek. Bu maçta yardımcı hakem olarak İsmail Aldanmaz ve Türker Karabayır görev yapacak. Maçın 4. hakemi ise Efe Şahabettin Kapcak oldu. 13. haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor-Develigücü SK: Cihad Sizer

Malatyaspor-Murat 2020 Genç Spor: Güney Güneylioğlu

Dersimspor-Rüstempaşaspor: Hanifi Özdoğan

Yozgat Bld. Bozokspor-Kangal Termikspor: Samet Yağçı - KAYSERİ