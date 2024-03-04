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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup Maç Sonuçları

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Elazığ ekiplerinden Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor, Kangal Termikspor'u mağlup ederek puanını 18'e yükseltti. Aksaray Gençlikspor ise Malatyaspor'a yenilerek 7. sırada kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grubun 18. hafta maçları oynandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 18. hafta maçları geride kaldı. Elazığ ekiplerinden Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor, Gençlik Merkezi Sentetik Sahada konuk ettiği Kangal Termikspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 18'e yükselten kırmızı-beyazlılar, grupta 8. basamağa çıktı. Bir diğer Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor ise deplasmanda karşılaştığı Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Central Hospital Aksaray Gençlikspor bu yenilgiyle 22 puanla 7. sırada kaldı. Rüstempaşaspor gelecek haftayı bay olarak geçecek, Rüstempaşaspor ise evinde Hacılar Erciyesspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatyaspor Gençlik Aksaray Elazığ Spor Güncel Haberler

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