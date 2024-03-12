Bölgesel Amatör Lig 11.Grup: Develigücü: 8 Dersimspor: 0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. hafta maçında Develigücü, sahasında oynadığı Dersimspor maçını 8-0 kazandı. Develigücü'nün gollerini Hasan Pamuk, Eray Akyol, M. Bilal Soylu, İbrahim Şahinkaya, Enes Koçoğlu ve Buğra Sarıkaya attı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 19. hafta maçında Develigücü sahasında oynadığı Dersimspor maçını 8-0 kazandı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Abdulbaki Özküçük, Cennet Yalçınkaya, Ufuk Osman Solmaz
Develigücü: Osman Kuş (Mustafa Aslan dk.35), Hüseyin Can Turhan, Abdulkadir Yıldırım, Eray Akyol (Alperen Güler dk.74), İbrahim Şahinkaya, Yakup Can Yazgan, Resul Ekrem Turhan, Hasan Pamuk (Onur Han Ünal dk.63), Hasan Alkan (Turgut Yetük dk.63), Enes Koçoğlu (Buğra Sarıkaya dk.74), M. Bilal Soylu
Dersimspor: Tolga Tanrıkurt, Mert İkisivri (Eren Aral dk.70), Umut Dal (Eren Cem Tutuman dk.70), Serdar Eroğlu, Emir Türkoğlu (Çağdaş Sertan Çetin dk.46), Tarık Ahmet Şenyürek, Yusuf Karasu, Barış Gür, Baran Babayiğit (Toprak Yıldız dk.40), Miran Ali Akdeniz (Ali Eren Umay dk.21), Berkcan Yeşildağ
Goller: Hasan Pamuk (dk.6), Eray Akyol (dk.20), M. Bilal Soylu (dk.18, 29 ve 69), İbrahim Şahinkaya (dk.38), Enes Koçoğlu (dk.63), Buğra Sarıkaya (dk.86) (Develigücü) - KAYSERİ