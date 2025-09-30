Boksör Seren Ay Çetin, WBA Altın Kemer Şampiyonu Oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Türkiye'nin ilk Dünya Boks Konseyi (WBC) Kadın Şampiyonu Boksör Seren Ay Çetin, WBA Altın Kemer maçında 5 Kez WBC Dünya şampiyonu olan Çek rakibi Fabiana Bytqi'yi yenerek WBA Gold Super Bantamweight şampiyonu oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, dünya çapında başarılarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk Dünya Boks Konseyi (WBC) Kadın Şampiyonu ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Boksör Seren Ay Çetin, yeni bir altın kemer sahibi oldu. Seren Ay Çetin, Fethiye'de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında 5 kez WBC Dünya şampiyonu Fabiana Bytqi ile 10 rauntluk mücadelenin sonunda puanla altın kemeri ülkemize kazandırdı. Şampiyon Seren Ay Çetin'in bu yeni şampiyonluğu hem ülkemizde hem de ALKÜ'de coşkuyla karşılandı. Çetin, önümüzdeki günlerde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve fakülte akademisyenlerini ziyaret edecek.

Rektör Türkdoğan: "ALKÜ'nün gurur kaynağı"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Seren Ay Çetin'in şampiyonluk maçını heyecanla takip ettiklerini dile getirdi. Seren Ay Çetin'in her zaman yanında olduğunu belirten Rektör Türkdoğan, "Öğrencimiz Seren Ay Çetin, galibiyetleriyle hem ülkemizin hem de ALKÜ'nün gurur kaynağı olmuştur. 10 yıllık yolculuğumuzda katlanan başarılarımız, üniversitemizdeki eğitimin somut bir göstergesidir. Bu başarılarımız; teknoloji, bilim, spor, sağlık, gastronomi gibi tüm alanlarda artıyor. Bundan sonraki dönemde de öğrencilerimiz ve akademisyenleriniz başarılarıyla gündeme gelmeye devam edecek. Başarılarına her geçen gün yenilerini ekleyen Seren Ay'ı yürekten tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - ANTALYA