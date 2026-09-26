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Boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazandı

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Boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda altın madalya kazandı
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İnönü Üniversitesi mezunu milli boksör Hatice Akbaş, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası 51 kilogram finalinde İspanyol rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Akbaş, Türkiye'ye altın madalya kazandırırken Rektör Nusret Akpolat da sporcuyu tebrik etti.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu milli sporcu Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu olma başarısı elde etti.

İnönü Üniversitesinin yetiştirdiği başarılı sporculardan milli boksör Hatice Akbaş, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı. Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası 51 kilogram finalinde İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşan Akbaş, mücadeleyi kazanarak Avrupa Şampiyonluğu ünvanını elde etti. Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan Hatice Akbaş, Türkiye'ye Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandırdı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise Akbaş'ın bu başarısının büyük bir gurur ve mutluluk yaşattığını belirterek milli sporcuyu tebrik etti. Sosyal medya hesabından "Gururumuz Hatice Akbaş" başlığıyla bir paylaşım yapan Rektör Akpolat, "Üniversitemiz mezunu milli boksörümüz Hatice Akbaş'ın, Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya kazanarak "Avrupa Şampiyonu" olması hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Azmi, mücadelesi ve elde ettiği bu büyük başarıyla ülkemizi ve şehrimizi gururlandıran hemşehrimiz Hatice Akbaş'ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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