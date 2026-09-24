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Boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde ilk madalyasını bronzla aldı

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy'e mağlup olup bronz madalya kazandı. Büyüklerde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını alan Özer, maç sonrası üzüntüsünü dile getirdi.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya elde etti.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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