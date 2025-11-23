Haberler

Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu

Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da boks turnuvasında iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

  • Türkiye Boks Federasyonu'nun İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu'da gerçekleştirildi.
  • Turnuvanın bugünkü etabında sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.
  • Kavga sırasında polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu'da gerçekleştirildi.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dün başlayan turnuvaya Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ve Kırklareli illeri olmak üzere 9 ilden sporcular katıldı. Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar adeta havada uçuştu. Salonda bulunan polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numaralı ismi var

İsrail'den suikast saldırısı! Hedefte Hizbullah'ın iki numarası var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Aziz Yıldırım ters yönden gelen belediye aracını fırçaladı: Bütün İstanbul'u buraya yığarım

Aziz Yıldırım'ı küplere bindiren olay: Bütün İstanbul'u buraya yığarım
Gençlerbirliği'nde yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket

Yenilgiye rağmen yönetimden alkışlanacak hareket
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Fenerbahçe'den Sörloth açıklaması: Sürprizlere açık olun

F.Bahçe'den Sörloth sözleri: Sürprizlere açık olun
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi

Daha 25 yaşında okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı

Marcao: Kerem Aktürkoğlu benim yapmayacağım bir şey yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.