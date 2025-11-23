Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu

Türkiye Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu'da gerçekleştirildi.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dün başlayan turnuvaya Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ve Kırklareli illeri olmak üzere 9 ilden sporcular katıldı. Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar adeta havada uçuştu. Salonda bulunan polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.