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Boks Milli Takımı'na Uluslararası Kurallar Konferansı

Boks Milli Takımı'na Uluslararası Kurallar Konferansı
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Kastamonu'daki Milli Takım Kamp Merkezi'nde düzenlenen konferansta, boks antrenörleri ve sporcularına uluslararası boks kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde dünya boks müsabaka kuralları ve puanlama sistemleri üzerine detaylar aktarıldı.

Boks Milli Takım antrenörleri ve sporcularına yönelik uluslararası boks kuralları bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Kastamonu'daki Milli Takım Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Federasyon Başkan Başdanışmanı Aydın Demir, Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Boksu Müsabakalar Kurulu Üyesi Ertan Öner ile TOHM Koordinatörü Ferhat Pehlivan tarafından sunum yapıldı.

Katılımcılara, dünya boks müsabaka kuralları, olimpiyat, dünya ve diğer büyük turnuvalarda uygulanan puanlama sistemleri ve kategori sıralandırmaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında ayrıca geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Dünya Boks Başkanı Boris van der Vorst ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi paylaşıldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, eğitimin ardından yaptığı açıklamada, "Antrenörlerimizin ve sporcularımızın uluslararası kuralları en iyi şekilde öğrenmesi, sporcularımızın başarısı için büyük önem taşıyor. Eğitim çalışmalarını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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