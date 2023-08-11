Boks Federasyonu Eski Asbaşkanı: Türk Boksunu Kaostan Kurtarmanın Zamanı Geldi

"O tarihte toplanan döviz neden aylar sonra federasyonun kasasına yatırıldı"

"Alın teri dökmüş emeği geçen insanlara saygı duymak herkesin görevidir"

ERCAN ATA/ANKARA, – Boks Federasyonu eski Asbaşkanlarından Yılmaz İlkay Arın, "Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, mental ve fiziki anlamda yoruldu. Artık köşesine çekilme zamanı ve Türk boksunu kaostan kurtarmanın zamanı geldi" dedi.

Boks Federasyonu eski Asbaşkanlarından Yılmaz İlkay Arın, boks federasyonunda son günlerde yaşanan olaylara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Bazı şeylerin artık değişmesi gerektiğini savunan Yılmaz İlkay Arın, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in mental ve fiziki anlamda yorulduğunu, köşesine çekilme zamanının geldiğini söyledi.

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi Dünya Boks Birliği'ni uzun zamandır tanımıyor. Bu nedenle Tokyo Olimpiyat Oyunları Kalifikasyon maçlarını IOC yaptı" diyen Yılmaz İlkay Arın, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in açıklamalarına cevap verdi. Arın, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları kalifikasyonlarını da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yapıyor. Bu yeni ortaya çıkmış bir konu değil. Durum bu haldeyken 2022'de uluslararası federasyon ile Türkiye'de dünya şampiyonası ve ardından Avrupa şampiyonası neden düzenlendi? Madem bu durumda olan uluslararası federasyonun faaliyetlerine katılmak doğru değilse, neden 8 veya 10 sporcu ile katılım sağlanıyor? O zaman hiçbir sporcuyu göndermesin federasyonumuz. Bu durumdaki uluslararası federasyonun faaliyetlerine katılmak doğru değilse Bakanlığımız burada şampiyon olan, dereceye giren sporculara neden ödül veriyor? Federasyon tarafından yapılan böyle bir açıklama hiç de makul değil. Federasyonun yaptıkları ile açıklamaları birbiri ile çelişki içinde. Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, mental ve fiziki anlamda yoruldu. Artık köşesine çekilme zamanı ve Türk boksunu kaostan kurtarmanın zamanı geldi" diye konuştu.

"O TARİHTE TOPLANAN DÖVİZ NEDEN AYLAR SONRA FEDERASYONUN KASASINA YATIRILDI"

Yılmaz İlkay Arın, Erzurum'da gerçekleştirilen Avrupa şampiyonası hakkında, "Normalde federasyonun bu faaliyet için kendi bütçesinden harcamaları yapması, toplanan paraları da banka hesabına yatırıp banka üzerinden gerekli olduğunda kullanması gerektiği bilinen bir gerçektir. Farz edelim 1 yıl değil de 2 ay sonra yatırıldı. En geç bir hafta içinde yatırılması gerekmez miydi? Bekleme gerekçesi neydi? Tam bir yıl önce toplanan para federasyonun kasasına ne zaman yatırıldı? TL olarak yatırılmışsa da bu bir suçtur. O tarihte toplanan döviz neden aylar sonra federasyonun kasasına yatırıldı?" şeklinde konuştu.

"ALIN TERİ DÖKMÜŞ EMEĞİ GEÇEN İNSANLARA SAYGI DUYMAK HERKESİN GÖREVİDİR"

Başkan Eyüp Gözgeç'in; Bursa'da bir tek çakma ayakkabı yaptırdığımı bulsunlar, istifa edeceğim" şeklindeki açıklaması ile gıda ve malzeme yardımı hakkında da konuşan Arın, "Bursa'da yaptırılanlarla alakalı bir yanlış anlama olmuş. Ayakkabı değil şu an Milli Takım sporcularına verilen eşofmanlardır. Avrupa şampiyonasına kendi imkanı ile katılıp 35-40 bin TL para harcayan sporculara sadaka verir gibi 10 bin TL, 7 bin 500 TL, 5 bin TL gıda ve malzeme yardımı diye aşağılayıcı ifadelerle federasyon resmi hesaplarında yayınlayarak küçük düşürmek, bu sporcuları en iyi şekilde hazırlayıp tüm eksiklerini gidererek şanlı Türk bayrağını, Türk milletini temsil etmek için Avrupa şampiyonasına göndermesi gereken federasyonumuz için doğru bir yaklaşım değildi. Sayın Başkan Bussines Class uçmasının farkını cebinden ödediğini söylüyor. Madem öyle belgeleri ile kanıtlasın biz de tebrik edip özür dileyelim. Federasyonun yaptığı açıklama nereden baksanız tutarsız bir açıklamadır. Sayın başkana sormak isterim; yönetim kurulu arkadaşlarınız neden istifa etmeye başladılar. Boks federasyonunda hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse kendini istediğimi yaparım havasında görmesin. Kurulduğu tarihten bugüne kimler geldi, kimler geçti. Boks değerlerine sahip çıkmak, bu spora emek vermiş ve Türk gençliği adına yücelmesinde alın teri dökmüş emeği geçen insanlara saygı duymak herkesin görevidir. Bu spora emek vermiş ve Türk gençliği adına yücelmesinde alın teri dökmüş emeği geçen insanlara saygı duymak herkesin görevidir" diye konuştu.