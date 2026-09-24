Boks Federasyonu Başkanı, Avrupa Şampiyonası'nda 5 final ve 3 yarı finali tarih saydı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Bulgaristan'da devam eden Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği başarının Türk boksundaki değişimin göstergesi olduğunu söyledi.

Hekimoğlu, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına milli sporcuların performansını değerlendirdi.

Şampiyonada 5 final ve 3 yarı final müsabakası oynayacaklarını belirten Hekimoğlu, "Burada olduğumuzdan, bu ortamı yaşadığımızdan dolayı mutluyuz. Öncelikle Sayın Bakan Yardımcıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi buraya geldi. Bizi yalnız bırakmadı. Bu ülkemiz adına çok değerliydi. Şu an 5 tane finalimiz var, 3 tane de yarı final oynayacak sporcumuz var. 8 final olabilir Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun turnuvaya madalya alamadan veda etmesinden dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Hekimoğlu, "Bugün beni üzen bir konu var. O da Buse Naz Çakıroğlu'nun haksız yere yenilmesi. Son raundu 4-1 aldık. 5-0 olsa maç bizimdi. Özbek hakem nereyi seyretti, onu bilmiyorum. Maçı izleyenlere söylememe bile gerek yok. Buse Naz Çakıroğlu'ndan dolayı çok üzgünüm. Çünkü geldiği turnuvaların hepsinde final oynayıp şampiyon olan ya da en kötü ikinci olan kızımız buradan madalya alamadan dönüyor." ifadelerini kullandı.

"Türk boksu için bu bir tarih"

Hekimoğlu, 23 yaş altı kategorisinden gelen sporcuların büyükler kategorisinde mücadele etmeye başlamasının Türk boksundaki değişimin göstergesi olduğunu vurguladı.

Elde edilen sonuçların yapılan hazırlıkların karşılığı olduğunu dile getiren Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"23 yaş altından gelen sporcularımızı da buraya kattık, artık büyüklerde mücadele ediyorlar. Türk boksunda bir değişim olmaya başladı. O sporcularımız artık büyüklerde oynamaya başladı ve başarılı oldu. Yarı finaller ve daha sonra finallerimiz var. Türk boksu için bu bir tarih. Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar yarı final, final oynadığımız hiçbir dönem yok. Tabii bunların hepsini ikili kamplara, yurt dışında yaptığımız kamplara ve Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz kamplara borçluyuz. Çalıştırıyoruz sporcularımızı. Onlar da ellerinden gelen gayreti gösterip böyle yüzümüzü güldürüyor."

"Erkek boksuna biraz zaman lazım"

Erkek boksunda da önemli bir değişim yaşandığına dikkati çeken Hekimoğlu, 23 yaş altı kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Emrah Yaşar'ın büyükler kategorisinde finale yükselmesinin kendileri için büyük gurur olduğunu söyledi.

Projelerinin arasında erkek boksunun da yer aldığını aktaran Hekimoğlu, "Erkek-kadın diye ayırmak istemiyorum ama dediğin gibi bizim projelerimizden bir tanesi de erkek boksunda başarılı olmaktı. Pandemiden sonra Türk boksunda bir değişiklik oldu. Mesela 23 yaş altından gelen Emrah Yaşar, orada 23 yaş altında Macaristan'da Avrupa şampiyonuydu. Şimdi büyüklerde final oynayacak. Bu bizim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Semih Gümüş'ün elenmesinden dolayı üzüntü duyduğunu da belirten Hekimoğlu, "Ben her maç kaybedildiğinde çok üzülüyorum. Öncelikle ülkem adına, sonra federasyonum adına çok üzgün oluyorum. Sesim kısıldı maçlarda ama erkek boksunda da bence yaptığımız çalışmalarla inşallah Türkiye'mizi layık olduğu yere getireceğiz. Biraz zaman lazım erkek boksuna. İnşallah olimpiyatlara kadar, orada da aynı kadınlarımız gibi çok üst düzey boksörler çıkartıp şampiyonluklar almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA