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Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 14 Madalya İle Döndü

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Bodrumsporlu milli sporcular ve antrenörler, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kazandıkları 14 madalyayı basın mensuplarıyla paylaştı. Sporcular, hedeflerini ve başarılarını Bodrumspor'un Gümbet Tesislerinde düzenlenen bir etkinlikte anlattı.

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 14 madalya kazanan Bodrumsporlu milli sporcular ve antrenörler hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

16 Şubat'ta Yalova'da düzenlenen 23 ilden 375 sporcunun katıldığı Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 8'i altın, 4'ü gümüş, 2'si de bronz olmak üzere 14 madalya kazanan sporcular, Bodrumspor'un Gümbet Tesislerinde branşlardan sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı ve antrenör Ali Top önderliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öztarakçı, burada yaptığı açıklamada, genç yeteneklerin Wushu'da Yalova'da yapılan şampiyonada kazandıkları çeşitli derecelerle ve madalyalarla kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Bodrumspor kulübü olarak her zaman hedefleri olan bir kulüp olduklarını belirten Öztarakçı, "Farklı branşlarda müsabakalara katılan 706 lisanslı oyuncumuz var. Bunlara baktığımızda yüzme, voleybol, Wushu, Judo, masa tenisi, yelken gibi branşlarla farklı müsabakalarda Bodrum sancağını başarılarla dalgalandırıyoruz." dedi.

Wushu Kungfu Antrenörü Ali Top da desteklerinden dolayı kulübe ve Bodrum Belediyesine teşekkür etti.

2006'dan bu yana bu branşı Bodrum'da yaptıklarını ifade eden Top, başta Türkiye şampiyonlukları olmak üzere ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldıklarına değindi.

Top, birçok milli sporcu yetiştirdiklerini sporcuları Yalova'da yapılan şampiyonada alınan başarılarından dolayı kutladığını dile getirerek, "Sporcularım geçen yıl Avrupa Şampiyonası ve Balkan Şampiyonlarına katıldı ve burada da dereceler yaptılar. Hedefimiz sporcularımızın milli takımda devam etmeleri ve tekrar Avrupa ve dünyada derece yapmalarını sağlamak." diye konuştu.

Bodrum'da 9 yıldır Wushu sporuyla uğraştığını anlatan Sude Naz Çam, "Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonlukları olmak üzere 35'in üzerinde madalyam var. Hedefinin uluslararası arenada başta dünya şampiyonluğu olmak üzere daha çok şampiyonluklar yakalamak." dedi.

11 yıldır bu sporu yaptığını anlatan milli sporcu Baybars Altuntabak da, "Bu yıl Türkiye Şampiyonasında iki ikincilik birde birincilik elde ettim. Çokça kez ulusal ve uluslararası turnuvalarda bulundum oralarda dereceler yaptım. 100'den fazla madalyam var, milli sporcuyum. Dünya şampiyonasında derece yapmayı hedefliyorum. Hocamız çok değerli ve o olmasaydı bu başarılar olmazdı." ifadelerini kullandı.

Eren Ateş de 12 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, hedefinin Sivas'a gidip dünya şampiyonlarıyla kamp yapmak sonrasında da dünya şampiyonasında derece elde etmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Spor

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