Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: '1 puan aldık ve önümüze bakacağız'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay beraberliğinin ardından, "1 puan aldık ve önümüze bakacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bodrumspor konuk olduğu Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Kılıç, "İlk yarısını çok iyi oynadığımız domine ettiğimiz çok pozisyona girdiğimiz ve sadece bir gol bulduğumuz maçın ikinci yarısında maalesef doru oyunu oynayamadık. İkinci yarı da istediğimiz gibi oynayamadık. Buna rağmen de müsabakayı kopartabilirdik. Maçın böyle bitmesi bizi üzdü. Ama hep söylüyorum puan puandır. Biz de 1 puanımızı aldık ve önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR