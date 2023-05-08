Bodrumspor Play-Off yolunda avantaj yakaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'yu Kenan Özer'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off yolunda çok önemli avantaj yakaladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'yu Kenan Özer'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off yolunda çok önemli avantaj yakaladı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde Süper Lig yoluna giren yeşil-beyazlılar, 58 puana yükselip 6'ncı sırada yer aldı. Sıralamada 8'inci durumda yer alan Bandırmaspor'a 4 puanlık fark atan Bodrumspor, bu hafta deplasmanda Samsunspor'u yendiği takdirde rakiplerin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off biletini resmen cebine koyacak.

Bodrum ekibi, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor deplasmanına çıktıktan sonra son hafta evinde kendisi gibi Play-Off hattındaki Göztepe'yi ağırlayacak.