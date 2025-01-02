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Bodrumspor-Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek

Bodrumspor-Kayserispor Maçını Yasin Kol Yönetecek
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Süper Lig'in 18. haftasında Bodrumspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Yasin Kol yönetecek. Maçta Kol'un yardımcıları Bahtiyar Birinci ve Mert Bulut olacak.

Süper Lig 18.haftasında oynanacak Bodrumspor- Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre; 5 Ocak Pazar günü oynanacak Bodrumspor- Kayserispor maçına Yasin Kol atandı. Bu müsabakada Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Mert Bulut yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Ömer Tolga Güldibi atandı.

Trabzon Bölgesi Süper Lig hakemi, bu sezon Kayserispor'un Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Yasin kol, bu sezon Bodrumspor'un ilk kez maçını yönetecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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