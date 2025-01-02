Süper Lig 18.haftasında oynanacak Bodrumspor- Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre; 5 Ocak Pazar günü oynanacak Bodrumspor- Kayserispor maçına Yasin Kol atandı. Bu müsabakada Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Mert Bulut yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Ömer Tolga Güldibi atandı.

Trabzon Bölgesi Süper Lig hakemi, bu sezon Kayserispor'un Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Yasin kol, bu sezon Bodrumspor'un ilk kez maçını yönetecek. - KAYSERİ