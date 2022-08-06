Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Rıza Karakaya yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yeşil-beyazlılarda 22 kişilik yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Bodrum Deniz Ticaret Odası Salonu'nda tek liste ile gidilen genel kurulda Rıza Karakaya'nın listesi açık oylama ile seçildi.

?Kulüp hisselerini dağıtma projeleri olduğunu belirten Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "En az yüzde 5 hisse alınacak şekilde bir proje. Böyle bir niyeti olan, taşın altına elini koymak isteyen varsa seve seve Bodrumspor A.Ş.'ye ortak olabilir. Tek bir şartımız var, düzgün bir kişilik olması. Parayı nasıl kazandığı belli olmayan birini kesinlikle Bodrumspor camiasına almayız. Bu projede 10-12 iş adamının elini taşın altına sokmasına istiyoruz. Derneğimizin hissesi yüzde 20 bandında olacak. Fikret Öztürk'ün bir hissesi olacak. Böylece kulübümüzü finansal olarak Süper Lig'e hazırlamak istiyoruz. Hisseyi verirken para istemiyoruz ama kara da zarara da ortak olacak" dedi.