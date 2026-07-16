Bodrumlu Milli Atlet Fatma Anter, Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı

(MUĞLA) - Haber: Fatih Bozoğlu

Atletizm Federasyonu ve İzmir Masterları Atletizm Kulübü tarafından düzenlenen Murat Akman Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'na Bodrum'dan katılan lisanslı sporcu ve milli atlet Fatma Anter, 200 metrede yeni Türkiye ve Balkan ülkeleri rekorunu kırdı.

Atletizm Federasyonu ve İzmir Masterları Atletizm Kulübü tarafından İzmir Atatürk Stadyumu'nda Murat Akman Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası düzenlendi.

Şampiyonaya katılan Bodrumlu milli atlet Fatma Anter, 200 metrede tam 21 yıldır kırılamayan ve Bulgar atlet Delka Bakolava'nın 32.41'lik rekorunu 31.88 koşarak 60 yaş kadınlarda yeni Türkiye ve Balkan ülkeleri rekorunun sahibi oldu.

Anter, Türkiye Şampiyonası'nda 100, 400 ve 800 metrelerde de şampiyon oldu.

Murat Akman Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda koştuğu derece ile kadın atletler içerisinde en yüksek puanı toplayan Fatma Anter, Murat Akman En İyi Kadın Sporcu Özel Ödülü'nü kazandı.

Anter, ödülünü Murat Akman'ın kızı İdil Akman'ın elinden aldı.

Kaynak: ANKA