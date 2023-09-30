Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başlıyor

Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi tarafından düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) 10-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarışlar, 10 Ekim Salı günü kortej yürüyüşü ile başlayacak ve 15 Ekim Pazar günü ödül töreni ile son bulacak. Şu ana kadar 7 ülkeden 51 kulüp ve 539 sporcu ön kayıt yaptı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) 10-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

BIOR, 10 Ekim Salı günü saat 18.00'de Bodrum Marina'dan Bodrum Belediye Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yarışların startı, 11 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de verilecek. 5 gün boyunca İçmeler/Bodrum parkurunda devam edecek yarışlar, 15 Ekim Pazar günü ödül töreni ile son bulacak.

Bodrum Belediyesi'nin himayesinde ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışlara, şu ana kadar 7 ülkeden 51 kulüp ve 539 sporcu ön kayıt yaptı.

İsim sponsorluğunu Erkçelik Halat'ın üstlendiği BIOR 2023'te Menteşe Som Zeytinyağları, Lapina Catering, Hasçelik, Demiryaka, Süperpar ve Şirin İzolasyon kuruluşları destek olacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BIOR ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen geç sporcuların, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtirken, "Yelken sporlarıyla anılan Bodrum'da yapılan Uluslararası Bodrum Optimist Yarışlarına katılan çocuklarımız burada birbirleriyle mücadele ederken bir taraftan da dostluk bağı kuruyorlar. Doğal güzelliklerimiz, koylarımız ve yelkene gönül vermiş sporcularımızla birlikte kentimizin dünyada sporla yan yana anılmasının devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizin farklı şehirlerinden gelen sporcu gençlerimize her zaman olduğu gibi en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Ege'nin eşsiz maviliğinde yelken açacak sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Yarış programına ve detaylar,a http://www.bodrumbior.com/bior/34/YARIs-YoNETiMi/YARIs-iLANI linkinden ulaşılabiliyor.