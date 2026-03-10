Haberler

Bodrum FK'ya Başkan morali

Güncelleme:
TRENDYOL 1'inci Lig'de Esenler Erokspor'a yenilerek Süper Lig hayalini zorlaştıran Bodrum Futbol Kulübü'nde, Başkan Taner Ankara oyunculara moral vererek takım ruhunu pekiştirdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Esenler Erokspor'a 4-3 yenilerek direkt Süper Lig'e yükselme yarışında yara alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Başkan Taner Ankara takıma moral verdi. Tesislere gelip idman ziyaretinde bulunan Ankara, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Taner Ankara, bugün tesislerimizdeki antrenmanı ziyaret ederek teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya geldi. Kulübümüzdeki aile ortamına, gönül birliğine ve takım ruhuna vurgu yapan başkanımız, sahadaki mücadele ve azmin en değerli unsur olduğunu ifade etti. En önemli detayın kaybedildiğinde bile hatalardan ders çıkarıp yeniden kazanmak olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Biz hiç kaybetmeyiz, ya kazanırız ya da ders çıkarırız' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
