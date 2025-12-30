Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Demir, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğu Bodrum Futbol Kulübü'nde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirtti.

Bodrumspor Sportif Faaliyetleri AŞ'de Ocak 2026'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağını kaydeden Demir, bu süreçte kulübünü finansal açıdan, dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini ifade etti.

Görev süresi boyunca Bodrum'a ve Türk futboluna değer katma hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Demir, açıklamasında hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

Demir, Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, genel kurulun ardından göreve gelecek yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.