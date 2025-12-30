Haberler

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir görevinden ayrılacağını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Demir, kulübü mali açıdan sağlam bir şekilde devretmeyi hedefliyor.

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Demir, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğu Bodrum Futbol Kulübü'nde yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını belirtti.

Bodrumspor Sportif Faaliyetleri AŞ'de Ocak 2026'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağını kaydeden Demir, bu süreçte kulübünü finansal açıdan, dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini ifade etti.

Görev süresi boyunca Bodrum'a ve Türk futboluna değer katma hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Demir, açıklamasında hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.

Demir, Bodrum Futbol Kulübü'nün başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, genel kurulun ardından göreve gelecek yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Yalova'da DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda çatışma: 3 polis şehit oldu
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Tekel bayine kurşun yağdırdı

Tekel bayine kurşun yağdırdı