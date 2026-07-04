Bodrum FK sahaya indi

1'inci Lig'de geçen sezon play-offtan Süper Lig'e dönme hedefine ulaşamayan Bodrum Futbol Kulübü yeni sezon öncesi hazırlıklara Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Son yıllarda her sezon öncesi ilk kampını Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapan yeşil-beyazlı ekip, 3-14 Temmuz tarihleri arasında burada çalışacak. Sözleşme yenileyen teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde sahaya inen Bodrum FK'da kadroda geçen sezondan sözleşmesi devam eden isimler yer aldı. Henüz dış transfer yapmayan Bodrum ekibinde ismi Trabzonspor ve Göztepe'nin yanı sıra Avrupa ekipleriyle anılan 21 yaşındaki golcü Ali Habeşoğlu da kampta takımla çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı