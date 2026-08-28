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Bodrum FK, Haiti Milli Takımı'nın Yıldızı Ruben Providence'ı Kadrosuna Kattı

Bodrum FK, Haiti Milli Takımı'nın Yıldızı Ruben Providence'ı Kadrosuna Kattı
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, son olarak Hollanda'nın Almere City takımında forma giyen ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Haiti Milli Takımı'nda mücadele eden 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. PSG altyapısından yetişen Providence, kariyerinde Roma, Club Brugge, Estoril ve Hartberg gibi takımlarda oynadı.

1'inci Lig'de Bodrum Futbol Kulübü transferde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da ülkesinin milli takımında forma giyen Haitili sol kanat oyuncusu Ruben Providence'ı renklerine bağladı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak Hollanda'da Almere City'de oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla son yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK transfer açıklamasında, "Hoş geldin Ruben Providence! Kulübümüz, son olarak Hollanda ekiplerinden Almere City forması giyen Haiti Milli Takımı oyuncusu Ruben Providence ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. PSG altyapısında yetişen; kariyerinde Roma, Club Brugge, Estoril, Hartberg ve Almere City formalarını giyen Providence, Haiti Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti. Ruben Providence'a yeşil-beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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