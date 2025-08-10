Bodrum FK ve Pendikspor 1-1 Beraberlik İle Ayrıldı

Bodrum FK ve Pendikspor 1-1 Beraberlik İle Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Bodrum FK, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Bodrum FK'nın golünü Ali Habeşoğlu atarken, Pendikspor'un eşitliği sağlama golü Wilks'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Bodrum FK sahasında Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

32. dakikada Dakikada Bodrum FK'da Brazao, Sequeira'nın müdahalesiyle ceza sahasında düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi.

34. dakikada VAR incelemesinde Brazao'nun kendini yere bıraktığı belirlendi ve penaltı kararı iptal edildi.

36. dakikada Fredy'nin ortasında kaleciden seken topa vuruşunu yapan Ali Habeşoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Pendikspor'da Sequeira'nın uzun pasında kaleci Sousa topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Wilks, sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 1-1

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Onur Gülter

Bodrum FK: Diogo, Omar İmeri, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan (Celal Dumanlı dk. 79), Brazao (Ege Bilsel dk. 87), Dimitrov (Seferi dk. 67), Ali Habeşoğlu, Gökdeniz Bayrakdar (Musah Mohammed dk. 67)

Yedekler: Bahri, İsmail Tarım, Furkan Apaydın, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Adem Türk

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kitsiou (Berkay Sülüngöz dk. 87), Sequeirra, Soldo, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir, Hakan Yeşil (Hüseyin Maldar dk. 78), Denic (Thuram dk. 59), Harris (Görkem Bitin dk. 87), Mallik, Wilks, Ahmet Karademir (Bekir Karadeniz dk. 59)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Gökçe, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Burhan Ersoy

Teknik Direktör: Metin İlhan

Goller: Ali Habeşoğlu (dk.36) (Bodrum FK), Wilks (dk. 44) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Cenk Şen, Brazao (Bodrum FK), Emre Koyuncu, Kitsiou, Mesut Özdemir (Pendikspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı! 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte 6.1'lik depremin bilançosu
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.