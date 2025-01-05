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Bodrum FK ve Kayserispor 1-1 Beraber Kaldı

Bodrum FK ve Kayserispor 1-1 Beraber Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'un golü Bahoken ile geldi, Bodrum FK'nın eşitliği sağlayan golü ise Cenk Şen'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48 dakikada Boa Morte'nin sağ kanattan ceza sahası yayına doğru yerden pasında Bahoken'in gelişine vuruşunda top kaleci Sousa'nın solundan ağlara buluştu. 0-1

61. dakikada Taylan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası dışından Cenk'in sert şutunda top filelere gitti. 1-1.

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Puşcaş dk. 66), Mohammed (Celal Dumanlı dk. 86), Dimitrov (Samet Yalçın dk. 86), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Pedro dk. 55), T. Seferi

Yedekler: Haqi, Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Celustka, Gökhan Akkan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kayserispor: Onurcan Piri, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım (Mane dk. 76), Attamah, Kartal Yılmaz (Ackah dk. 86), Baran Ali Gezek (Ramazan Civelek dk. 86), Boa Morte, Miguel Cardoso (Carole dk. 74), Bahoken (Nazon dk. 62)

Yedekler: Uzodimma, Bilal Bayazit, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Bahoken (dk. 48) (Kayserispor), Cenk Şen (dk. 76) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Seferi, Talyan (Bodrum FK), Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso, Jeanvier, Carole (Kayserispor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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