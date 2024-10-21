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Bodrum FK ve Çaykur Rizespor'un Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Bodrum FK ve Çaykur Rizespor'un Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda taraflar gol atma şansı bulamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bodrum FK, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Bodrum FK'da Dimitrov, ceza sahası sol çaprazdan topu içeriye yerden gönderirken, Puscas'ın şutu savunmadan geri döndü.

5. dakikada Brazao, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye yaptığı şutunda top dışarı çıktı.

11. dakikada Celustka, sol kanattan yapılan ortaya arka direkte vurdu. Kaleci Grbic topu son anda kornere çeldi.

14. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kullanırken Celustka'dan seken topa Ali dokundu. Savunmanın müdahalesi sonrasında kaleci Grbic topu çizgide kontrol etti.

21. dakikada etkili gelen Rizespor atağında Olawoyin, ceza sahası sağ çaprazda sıfıra inerek topu içeriye yerden gönderdi. Versanovic'in penaltı noktasının sağından şutunda kaleci gole izin vermedi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Emrah Ünal

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Ondrej Celustka, Ahmet Aslan, Alfredo Ribeiro, Musah Mohammed, Pedro Brazao, Zdravko Dimitrov, George Puscas

Yedekler: Gökhan Akkan, Gabriel Obekpa, Taylan Antalyalı, Samet Yalçın, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Ege Bilsel, Kenan Özer, Haqı Osman, Celal Dumanlı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Çaykur Rizespor: Ivo Grbıc, Muhammet Taha Şahin, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Loannis Papanikolaou, Amir Hadziahmetovic, İbrahım Olawoyin, Dal Varesanovic, Emrecan Bulut, Vaclav Jurecka,

Yedekler: Tarık Çetin, Alı Sowe, Seyfettin Anıl Yaşar, Muhamed Buljubasıc, Rachıd Ghezzal, Eray Korkmaz, Babajıde Davıd Akıntola, Ayberk Karapo, Mithat Pala Altın Zeqırı

Teknik Direktör: İlhan Palut - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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