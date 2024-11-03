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Bodrum FK ve Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Bodrum FK ve Alanyaspor 0-0 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maçta Bodrum FK'den Musah Mohammed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

56. dakikada Alanyaspor'un serbest vuruşunda topun başına geçen Makouta ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Efecan dokundu fakat savunma topu uzaklaştırdı.

64. dakikada Bodrum FK'de Mohammed, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. VAR tavsiyesi üzerine inceleme yapan hakem Ali Şansalan, müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Mohammed oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Ali Şansal, Kerem Aksoy, Esat Sancaktar

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Taylan Antalyalı (Fredy dk. 60), Musah Muhammed, Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 60), Seferi (Haqi Osman dk. 83), Dimitrov (Ahmet Aslan dk. 66), Puscaş (Celal Dumanlı dk. 83)

Yedekler: Sousa, Samet Yalçın, Kenan Özer, Obekpa, Ahmet Aslan, Yusuf Sertkaya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Lima dk. 55), Aliti, Balkovec, Makouta, Buluthan Bulut (Janvier dk. 55), Cordoba, Efecan Karaca (Ui-jo dk. 71), Lopes, Serdar Dursun (Yusuf Karagöz dk. 76)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Eren Altıntaş, Juan, Yusuf Özdemir

Teknik Sorumlu: Fatih Tekke

Kırmızı kart: Musah Mohammed (dk. 64)

Sarı kart: Puscaş, Ajeti, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Aliti (Alanyaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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