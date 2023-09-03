Bodrum FK, Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'dan Ali Aytemur, Burak Çoban, Gökdeniz Bayrakdar ve Haqi Osman gol attı.