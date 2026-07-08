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Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda çift antrenman yaptı. Kamp 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki sabah antrenmanın da ısınma hareketleri, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanına ise koşuyla başlayan Ege temsilcisi, top sürme ve kapma çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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